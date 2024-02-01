دعم من المملكة لـ"الأونروا" عنوانه "تضحياتهم الإنسانية".. والإمارات والبرازيل تسيران على الدرب

وكانت السعودية قد حثت قبل أيام كافة الداعمين لوكالة "الأونروا" على الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية، وأعلنت المملكة أنها تتابع عن كثب التداعيات الدولية حيال عددٍ من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشددةً على أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات، للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل، خاصةً في ظل ما يقدمه العاملون في وكالة "الأونروا" من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة آخرين؛ جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها.