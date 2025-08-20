نفذه تعليم جدة بمشاركة 6 جهات حكومية.. نجاح تمرين محاكاة حادث حافلة مدرسية وإخلاء 30 طالبًا في 12 دقيقة

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة اليوم تمرينًا ميدانيًا لمحاكاة حادث اصطدام حافلة مدرسية، بمشاركة 6 جهات حكومية و30 طالبًا، تحت شعار “أمانكم مسؤوليتنا”.
وشمل التمرين عمليات الإخلاء والفرز الإسعافي والنقل، حيث تمكنت الفرق المشاركة من إخلاء جميع الطلاب خلال 12 دقيقة فقط مقارنة بالهدف المحدد وهو 15 دقيقة، إضافة إلى إتمام الرعاية الطبية والإسعافات الأولية خلال 30 دقيقة، واستكمال حصر الطلاب وإعادتهم لذويهم خلال 50 دقيقة.
وأشادت مديرة تعليم جدة منال اللهيبي بجهود الفرق المشاركة، مؤكدة أن مثل هذه التمارين تعزز ثقافة السلامة لدى الطلاب والكوادر التعليمية وتضمن بيئة تعليمية آمنة.
وشارك في التمرين كل من: جامعة الملك عبدالعزيز، هيئة الهلال الأحمر، وزارة الصحة، شرطة جدة، إدارة المرور، والدفاع المدني، حيث أظهرت الفرق تنسيقًا عاليًا وسرعة استجابة ميدانية تعكس احترافيتها واستعدادها لمواجهة الأزمات.