خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير دولة الكويت

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة خطية إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تتضمن دعوة سموه للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة في التاسع عشر من يوليو 2023م.