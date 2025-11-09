بالفيديو.. "العجمي" لـ"سبق": التعليم شريك رئيسي في "سماي".. و"تجاوزنا المليون ومستمرون"

أكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، منى العجمي، في تصريح خاص لـ"سبق"، أن الوزارة ساهمت كشريك رئيسي في مبادرة "سماي"، من خلال إيصالها إلى الفئات المستهدفة من الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات، إضافة إلى الموظفين الإداريين، مشيرة إلى أن شعار المرحلة الحالية هو: "تجاوزنا المليون.. ونحن مستمرون بإذن الله معهم".
جاء ذلك خلال الاحتفاء الوطني الذي نظمته وزارة التعليم بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بمناسبة تخطي مبادرة "سماي" حاجز مليون مواطن ومواطنة تلقّوا تدريبًا نوعيًا في مجال الذكاء الاصطناعي، محققين الهدف المستهدف خلال فترة زمنية قياسية.
وأوضحت العجمي أن هذا الإنجاز يعكس التكامل بين الجهات الحكومية في دعم المبادرات النوعية، التي تُعنى بتمكين الإنسان السعودي في مجالات التقنية الحديثة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقد أُقيم الحفل في مسرح وزارة التعليم بالرياض، بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وعدد من القيادات والمسؤولين من الجهات الشريكة.
وقدم وزير التعليم في كلمته، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما المتواصل للاستثمار في الإنسان السعودي، مؤكدًا أن مبادرة "سماي" جاءت ثمرة لهذا التوجه، وتهدف إلى إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل الرقمي للمملكة.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لقطاع بناء القدرات في "سدايا" الدكتور أحمد الغامدي، أن تجاوز المستهدف يعكس نجاح المبادرة في رفع وعي المجتمع في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانة المملكة عالميًا في بناء القدرات الرقمية والتحول نحو اقتصاد معرفي مستدام.
وشهدت المبادرة تفاعلاً واسعًا من مختلف مناطق المملكة، حيث تجاوز عدد المسجلين مليون مشارك، منهم 52% من النساء و48% من الرجال، وشكّل الموظفون 70% من إجمالي المستفيدين، فيما بلغت نسبة الطلاب 30%.
أعربت الطالبة ريهام القبيسي، قائدة نادي علم البيانات بكلية هندسة وعلوم الحاسب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، في حديثها لـ"سبق"، عن سعادتها بالمشاركة في المبادرة، ووصفتها بأنها تجربة ممتعة ومفيدة، داعية الجامعات والمدارس إلى تشجيع الطلاب على التعمق في تقنيات الذكاء الاصطناعي لما لها من أهمية في مستقبل المملكة المهني والتقني.
كما أشاد الطلاب معاذ الحميدان، ومشاري العتيبي، وخالد الشهري من نفس الكلية، بالمبادرة، مؤكدين أنها وفّرت فرصة قيمة للتعرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي عن قرب، معربين عن تطلعهم لتوسيع نطاق المشاركة في السنوات المقبلة.