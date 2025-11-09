بالفيديو.. "العجمي" لـ"سبق": التعليم شريك رئيسي في "سماي".. و"تجاوزنا المليون ومستمرون"

أكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، منى العجمي، في تصريح خاص لـ"سبق"، أن الوزارة ساهمت كشريك رئيسي في مبادرة "سماي"، من خلال إيصالها إلى الفئات المستهدفة من الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات، إضافة إلى الموظفين الإداريين، مشيرة إلى أن شعار المرحلة الحالية هو: "تجاوزنا المليون.. ونحن مستمرون بإذن الله معهم".