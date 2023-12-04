منذ إطلاق "السعودية الخضراء".. زراعة أكثر من 43 مليون شجرة في المملكة

نجحت مبادرة "السعودية الخضراء" منذ إطلاقها عام 2021م في زراعة أكثر من 43 مليون شجرة، واستصلاح 94 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في مختلف أنحاء المملكة، أي ما يعادل مساحة 146 ألف ملعب كرة قدم تقريباً.