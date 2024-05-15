أمير القصيم يرعى حفل تخريج الدفعة الـ21 من جامعة القصيم للعام الجامعي 1445هـ

وأكد "أبو الحاج" أن الخريجين هم أمل هذا الوطن في المستقبل المجيد، قائلاً: "لا حضارة بدون تعليم، ولا تعليم بدون أمن، ولا أمن بدون وطن، ولا وطن بدون قيادة رشيدة، ولا تقدم وتطور بدون شبابه الذين هم سفراء الوطن وأبناؤه وفخره"، داعياً الله بالتوفيق والسداد في مستقبلهم العلمي والعملي.

ثم ألقى الطالبان محمد المطوع، وريان العنزي، كلمة الخريجين نيابةً عن زملائهما بالحفل وجاء فيها: "إن هذا اليوم ليوم فرح وسعد، وطموح وأمل ووعد، نقف بين أيديكم بهذا اليوم البهيج أصالة عن أنفسنا، ونيابةً عن زملائنا الخريجين، لنعبر عن مكنونات مشاعرنا، فبالأمس بدأت قصتنا، واليوم مسك ختامها، وبين تلك البداية وهذا الختام، كد وآلام، وسهر والناس نيام، كنا نردد في الطريق، واليوم وبعد صبر وكفاح، وبعد أن خضنا الغمار، وجاوزنا الصعاب، وسبرنا أغوار العلم والمعرفة، ها نحن قد وصلنا ونلنا النجاح، فالحمد لله أولاً وآخراً، والشكر له ظاهراً وباطناً.