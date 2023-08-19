أكثر من 662 رحلة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة أمس تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي

وتم تجهيز 3 صالات هي الصالة رقم "1"، والصالة الشمالية، ومجمع صالات الحج والعمرة في حالة ازدياد الكثافة؛ حيث يتم تحويل الركاب إلى هذه الأماكن؛ لا سيما أن المطار أصبح يعمل بشكل مستمر في ظل تعاقب المواسم.