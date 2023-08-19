أكثر من 662 رحلة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة أمس تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي

بلغت رحلات يوم أمس في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، أكثر من 662 رحلة، وهو رقم قياسي، بإجمالي ركاب تجاوز الـ122 ألفًا.
جاء ذلك تزامنًا مع عودة الطلاب والطالبات إلى المدارس والجامعات.
وشملت الرحلات 441 رحلة دولية و239 رحلة داخلية؛ وهو ما يعكس حجم الكثافة في هذا التوقيت، مع عودة الجميع من الإجازات خاصة الأسر التي لديها طلاب وطالبات.
وتم تجهيز 3 صالات هي الصالة رقم "1"، والصالة الشمالية، ومجمع صالات الحج والعمرة في حالة ازدياد الكثافة؛ حيث يتم تحويل الركاب إلى هذه الأماكن؛ لا سيما أن المطار أصبح يعمل بشكل مستمر في ظل تعاقب المواسم.
ولا يزال قدوم المعتمرين يتواصل، مع وضع العديد من اللوحات الترحيبية للترحيب بجميع القادمين.