انطلاق الدراسة التأسيسية لمشروع التأهيل الكشفي للقائدات بجامعة الملك خالد

وتتمثل مستهدفات المشروع في التأهيل والتأسيس الكشفي للقائدات، وتأسيس عشائر جوالة نسائية في الجامعة، وتدريبهن على مبادئ وأساسيات الكشافة، وكذلك ممارسة الأنشطة الكشفية المتنوعة التي تلبي احتياجات الجوالة في الجامعة، إلى جانب تعزيز دور الجامعة في نشر الحركة الكشفية النسائية محليًّا ودوليًّا.