غداً ولمدة 5 أيام.. "المساوم للعقارات" تطرح مجموعة من الفرص بمزاد "أزهار الرياض"

وتشمل الفرص المطروحة: فيلا سكنية بحي السويدي قريبة من شارع السويدي العام، وعمارة تجارية استثمارية في حي الشميسي بالقرب من مستشفى الشميسي وطريق الملك فهد، وكذلك عمارة سكنية بحي أم سليم قريبة من مستشفى الشميسي وطريق الملك فهد، وعمارة سكنية بحي الشميسي بالقرب من مستشفى الشميسي وطريق الملك فهد، واستراحة بحي الرابية في منطقة واعدة، إضافة إلى عمارة تجارية استثمارية بحي العريجاء وقريبة من طريق حمزة بن عبدالمطلب، وفيلا بحي العوالي دوبلكس تتكون من 6 وحدات سكنية مرفق بها استراحة.