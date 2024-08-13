غداً ولمدة 5 أيام.. "المساوم للعقارات" تطرح مجموعة من الفرص بمزاد "أزهار الرياض"

أعلنت شركة المساوم للعقارات، طرح مجموعة من الفرص العقارية للبيع بمزاد "ازهار الرياض" العلني الإلكتروني، غداً الأربعاء، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وبقرارٍ من محكمة التنفيذ.
وتشمل الفرص المطروحة: فيلا سكنية بحي السويدي قريبة من شارع السويدي العام، وعمارة تجارية استثمارية في حي الشميسي بالقرب من مستشفى الشميسي وطريق الملك فهد، وكذلك عمارة سكنية بحي أم سليم قريبة من مستشفى الشميسي وطريق الملك فهد، وعمارة سكنية بحي الشميسي بالقرب من مستشفى الشميسي وطريق الملك فهد، واستراحة بحي الرابية في منطقة واعدة، إضافة إلى عمارة تجارية استثمارية بحي العريجاء وقريبة من طريق حمزة بن عبدالمطلب، وفيلا بحي العوالي دوبلكس تتكون من 6 وحدات سكنية مرفق بها استراحة.
وسيُقام المزاد إلكترونياً عبر منصة السعودية للمزادات على الرابط: https://t.co/G6PRXbrKDh، ويبدأ المزاد يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024م، الساعة 11 صباحاً وينتهي يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2024م، من 5:30 مساءً حتى 7:00 مساءً، وستكون شركة المساوم للعقارات؛ هي وكيل البيع القضائي للفرص المعروضة للبيع بالمزاد العلني، ورابطها التقني هو: https://t.co/PhPSUoL635.