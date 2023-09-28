مسؤولة جناح الصين في "كتاب الرياض" لـ"سبق": حريصون على بناء شراكة استراتيجية مع المملكة

ولفتت "فان يان"، المسؤولة في الجناح الصيني، في تصريحها لـ"سبق"؛ إلى أن الصين تعول كثيرًا في بناء جسور التواصل الثقافي بين البلدين على إقرار المملكة تدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية، مضيفة أن تعلم اللغة الصينية سيعزّز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين.