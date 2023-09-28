مسؤولة جناح الصين في "كتاب الرياض" لـ"سبق": حريصون على بناء شراكة استراتيجية مع المملكة

"تهتمّ الصين ببناء علاقات قائمة على الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، ومن هذا المنطلق حرصت على المشاركة في معرض الرياض للكتاب؛ لتعريف المواطنين السعوديين بالثقافة الصينية، وإسهاماتها في التقدم الإنساني"؛ استهلّت نائب رئيس التحرير في شركة تيانجين للنشر والتقنية "فان يان" بهذه العبارة شرحَها لأسباب مشاركة الصين في معرض الرياض للكتاب.
ولفتت "فان يان"، المسؤولة في الجناح الصيني، في تصريحها لـ"سبق"؛ إلى أن الصين تعول كثيرًا في بناء جسور التواصل الثقافي بين البلدين على إقرار المملكة تدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية، مضيفة أن تعلم اللغة الصينية سيعزّز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين.
وأوضحت أن الجناح يضمّ ثلاثة أقسام: الأول يضمّ كتاب الرئيس الصيني شي جين بينج عن الحكم والإدارة، والثاني يضمّ كتبًا من إصدار دور نشر صينية عن تاريخ وثقافة الصين، والثالث يضمّ كتبًا عن التقنية الصينية.