خادم الحرمين يوجه بإطلاق اسم الأمير بدر بن عبد المحسن على أحد طرق الرياض

وقد أسهم الأمير بدر بن عبدالمحسن -رحمه الله- الذي وُلد بمدينة الرياض في الثاني من أبريل عام 1949 م الموافق 4 جمادى الآخرة 1368هـ، عبر نصف قرن في تعزيز الشعور الوطني بقصائده التي تغنى بها أبرز الفنانين السعوديين، ورسم بكلماته أوبريتات وطنية راسخة في الأذهان، كما انتشر إبداعه وإثرائه في الوطن العربي بعذوبة كلماته وجمال أبياته ونظمه الفريد الذي جعل من الأمير الراحل أيقونة سعودية عربية خالدة، وعرف عنه -رحمه الله- تشجيعه للمثقفين والفنانين السعوديين، وقد ترأس أول مجلس إدارة للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عام 1973م.