"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.