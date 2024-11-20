محليات

"حرس حدود عسير" تُطيح بـ 5 مخالفين لتهريبهم 120 كجم "قات" بالربوعة

استكمال الإجراءات النظامية وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص
"حرس حدود عسير" تُطيح بـ 5 مخالفين لتهريبهم 120 كجم "قات" بالربوعة
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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتَيْن اليمنية والإثيوبية؛ لتهريبهم (120) كجم من نبات القات.

وتمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

حرس الحدود
قات

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