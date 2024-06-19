"الأضحى" في جدة: 5 وجهات سياحية مميزة بانتظار عشاق "العروس"

وبعد ذلك سنخوض الحاضر بجماله وألوانه الزاهية، لنذهب إلى جزيرة الشراع؛ التي تعتبر واحدة من أجمل المتنزهات والأماكن السياحية في جدة، بوجود تلك الحديقة المائية الترفيهية التي تم إنشاؤها على جزيرة اصطناعية في البحر الأحمر، كما يمكن القيام بجولات في المكان وممارسة رياضة الغوص والاستمتاع بالشعاب المرجانية والمناظر الطبيعية وإتيان الأنشطة البحرية المختلفة.