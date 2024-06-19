"الأضحى" في جدة: 5 وجهات سياحية مميزة بانتظار عشاق "العروس"

تزينت جدة (عروس البحر الأحمر) بأبهى حلتها لتستقبل زوارها ومحبيها، لتقدم لهم المتعة والاستمتاع بقضاء إجازة عيد أضحى؛ حيث توجد خمس وجهات سياحية مميزة بانتظار عشاق (عروس البحر الأحمر).
بخطوات واثقة ستخطو، وبنظرات مبهرة ستنظر حولك، هنا الإبداع المعماري يتحدث ليحكي قصة الماضي ويسرد جمال التاريخ والحاضر، في جدة البلد؛ التي صنفتها منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي بشوارعها المتعانقة العريقة وهندستها المعمارية الفريدة وأسواقها التي تعج بالحياة.
وبعد ذلك سنخوض الحاضر بجماله وألوانه الزاهية، لنذهب إلى جزيرة الشراع؛ التي تعتبر واحدة من أجمل المتنزهات والأماكن السياحية في جدة، بوجود تلك الحديقة المائية الترفيهية التي تم إنشاؤها على جزيرة اصطناعية في البحر الأحمر، كما يمكن القيام بجولات في المكان وممارسة رياضة الغوص والاستمتاع بالشعاب المرجانية والمناظر الطبيعية وإتيان الأنشطة البحرية المختلفة.
والآن حان وقت اللعب، ولكن استعد جيدًا لأنك ستخوض الأدغال، هنا في (جنغل لاند) قرية المرسال سترى عجائب عروس البحر الأحمر، وستعيش تجربة كاملة من التشويق والمتعة؛ لأن المكان عبارة عن نموذج مصغر لأرض الأدغال، ويمكنك فيه قضاء أسعد الأوقات برفقة عائلتك وأصدقائك. (جنغل لاند) ستمنح متعة التنزه بين المناظر الطبيعية، والميزة الأكبر أنك ستشعر داخلها بأجواء تتسم بالبرودة على عكس مدينة جدة المعروفة بأجوائها الحارة المشمسة.
الوجهة الرابعة مسجد الرحمة وسيكون أفضل وقت لزيارته هو الشروق أو الغروب، حيث يعتبر من أهم مساجد العالم لتصميمه وبنائه على سطح البحر، وكذلك لتصميمه الذي يمزج بين العمارة الحديثة والقديمة والفن الإسلامي لتقدم متعة روحانية إلى جانب تفاصيله المعمارية المدهشة والزخرفة المنقوشة على السقف وعلى الزجاج والألوان الفيروزية الموجودة في القبة المزيانة والمرفوعة، ثم تمزج ذلك بأصوات المياه التي حولك.
ومع متعة السير والاستمتاع، استعد جيدًا لأن كل منطقة بكورنيش جدة تضم الكثير من الفنادق العالمية والمراكز التجارية والملاهي والمتنزهات وتزينه نافورة جدة، فضلاً عن الشعب المرجانية الجميلة التي لا تجدها إلا في هذا الكورنيش، كما يشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تعكس مكانة جدة السياحية وتعزيز دورها التنموي.
ويقدِّم برنامج صيف السعودية تحت شعار (تراها) سبع وجهات سياحية فريدة؛ هي: عسير والباحة والطائف، والبحر الأحمر، إلى جانب جدّة والرياض والعلا، كما سيشهد برنامج صيف السعودية هذا العام، مع عودة موسم جدّة وانطلاق موسم عسير، العديد من الحفلات والفعاليات والمنتجات المصمَّمة للعوائل والأطفال، إضافة إلى تنظيم بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة، وبطولات الملاكمة العالمية في الرياض وجدّة.