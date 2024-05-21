انعقاد ثالث ورش العمل الحوارية لمنتدى الحوار الاجتماعي الرابع عشر

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، اليوم، "عن بعد"، ثالث ورش العمل ثنائية الأطراف لمنتدى الحوار الاجتماعي الرابع عشر للعام 2024م، تحت عنوان "الحوار الاجتماعي من أجل سوق عمل واعد ومتوازن".