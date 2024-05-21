انعقاد ثالث ورش العمل الحوارية لمنتدى الحوار الاجتماعي الرابع عشر

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، اليوم، "عن بعد"، ثالث ورش العمل ثنائية الأطراف لمنتدى الحوار الاجتماعي الرابع عشر للعام 2024م، تحت عنوان "الحوار الاجتماعي من أجل سوق عمل واعد ومتوازن".
جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة لسياسات سوق العمل رئيس وفد الحكومة مهند العيسى، وممثلي وفد الحكومة، ورئيس اللجنة الوطنية لسوق العمل الدكتور عبدالغني الصايغ، وممثلي وفد أصحاب العمل.
وتضمنت محاور الورشة لهذا العام، تحديات استدامة التوطين في القطاع الخاص، وبرامج دعم التدريب والتوظيف وسبل تطويرها، وتحفيز ودعم وحماية المنافسة في سوق العمل.
كما ناقشت توصيات تطويرية لمنصة قوى، وتطوير تجربة توثيق عقد العمالة خارج المملكة ونتائج الحوارات السابقة.
يُذكر أن هذه الورشة تعد منصة هامة للحوار والنقاش حول القضايا المتعلقة بسوق العمل وتعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ضمن إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية.