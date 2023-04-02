صورة للمعتمرين تأسر القلوب بأطهر بقاع الأرض

وثق الصورة المصور الفوتوغرافي عبدالرحمن السهلي في مشاهد احترافية بالمسجد الحرام والتي أظهرت جمال المكان وشرف الزمان في أجواء إيمانية لضيوف بيت الله العتيق من معتمرين ومصلين وزائرين، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها جميع القطاعات الأمنية والخدمية لضيوف الرحمن في المسجد الحرام الشريف أطهر البقاع ومهوى الأفئدة ومُلتقى العُبّاد.