على الخط الملاحي السعودي.. شاهد وصول أول سفينة لـ "فُلك" إلى ميناء جدة الإسلامي
وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي اليوم، أول سفينة على الخط الملاحي السعودي لشركة فُلك للخدمات البحرية "فُلك البحرية" إلى ميناء جدة الإسلامي عبر السفينة "Sunset X"، وذلك بإقامة حفل تكريم لطاقم السفينة؛ تقديراً للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للموانئ والشركة، بما يُسهم في تعزيز تنافسية المملكة على الخارطة اللوجستية، وترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي؛ تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.
وتُعد شركة "فُلك البحرية" المتخصصة في سفن الحاويات، وسفن التغذية، أول شركة سعودية تقدم خدمات سفن الروافد والشحن البحري لمسافات قصيرة، وتوفر خدمات موثوقة وعالية الكفاءة تلبي متطلبات العملاء بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وخارجها.
ويعكس اختيار الشركة لميناء جدة الإسلامي تأكيداً لما يتمتع به الميناء من سمعة عالمية، في التميز التشغيلي، بعدد أرصفته التي تصل إلى 62 رصيفاً مُتعددة الأغراض، كما أنه مزود بأحدث الممكنات التشغيلية التي تؤهله لاستقبال مختلف أحجام السفن وأنواع البضائع، فضلاً عما يمتلكه من ميزات تنافسية تجعله الميناء الأول بين موانئ البحر الأحمر.
يُذكر أن "موانئ" أعلنت مؤخراً عن إضافة شركة "فُلك البحرية" خدمة الشحن الملاحية الجديدة "NRS" إلى ميناء جدة الإسلامي، لربط المملكة بموانئ شمال البحر الأحمر؛ لتسهيل احتياجات السوق والتجارة المتنامية في المنطقة، وتُعد هذه الخدمة السادسة في سجل الخدمات الملاحية التي أضافتها الهيئة منذ بداية العام الجاري 2024م.