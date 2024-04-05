على الخط الملاحي السعودي.. شاهد وصول أول سفينة لـ "فُلك" إلى ميناء جدة الإسلامي

ويعكس اختيار الشركة لميناء جدة الإسلامي تأكيداً لما يتمتع به الميناء من سمعة عالمية، في التميز التشغيلي، بعدد أرصفته التي تصل إلى 62 رصيفاً مُتعددة الأغراض، كما أنه مزود بأحدث الممكنات التشغيلية التي تؤهله لاستقبال مختلف أحجام السفن وأنواع البضائع، فضلاً عما يمتلكه من ميزات تنافسية تجعله الميناء الأول بين موانئ البحر الأحمر.