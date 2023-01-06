بلوحة فنية.. تشكيلات الضباب تُغطي عروس المملكة وتُشكل مناظر جذابة

تلك هي الحقيقة التي حباها الله سبحانه وتعالى لهذه العروس "الطائف" التي تتجلى مع هذه الأجواء، بعد أمطار شهدتها مؤخرًا، وما زالت تشهدها هذه الأيام، لتحضر هذه الحالة الضبابية وتزيد من ذلك الجمال الخلاب والمتفرد، والذي لا يعرفهُ ولا يشعر فيه إلا من شهده بكامل تفاصيله، بعد أن التفَّ على جباله وطوقها ببياضه وكثافته.