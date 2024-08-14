"أدير العقارية" تطرح أرضي "سديل" النموذجيتين في عنيزة وحفر الباطن للبيع في المزاد العلني الالكتروني عبر منصة "سومتك" بدءًا من 25 أغسطس

أعلنت "أدير العقارية"، الشركة الرائدة في قطاع التسويق العقاري بالمملكة، عن المزاد الإلكتروني "سديل"، الذي يُقام عبر منصة "سومتك" للمزادات ابتداءً من يوم الأحد 25 أغسطس وحتى 29 أغسطس 2024م.. الذي يوفر فرصتين استثماريتين مثاليتين، وهما عبارة عن أرضين خام، تمتدان على مساحة إجمالية تبلغ 4,813,795.19 متر مربع، وتتميزان بموقعهما الاستراتيجي في مدينتي عنيزة وحفر الباطن، اللتين تشهدان نموًا اقتصاديًا وتجاريًا متسارعًا.
تمتد الأرض الأولى على مساحة 1,432,452.6 متر مربع في قلب حي الإسكان النابض بالحياة في عنيزة، مما يجعلها مثالية لمشاريع سكنية وتجارية واسعة النطاق. أما الأرض الثانية، فتقع على طريق الملك عبد العزيز الحيوي في حفر الباطن، وتمتد على مساحة 3,381,342.59 متر مربع، مما يوفر إمكانيات لا حصر لها للاستثمار في القطاعين السكني والتجاري.
وقال سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية: "يمثل مزاد "سديل" فرصة متميزة للمستثمرين الطموحين لامتلاك أصول عقارية فريدة في أهم المناطق الواعدة في المملكة، ونحن على ثقة بأن هاتين الفرصتين ستلبيان تطلعات المستثمرين، وسنشهد مشاركة واسعة في المزاد وتنافسًا شديدًا بين المشاركين للفوز بالفرص المعروضة.
وأضاف "الحربي:" تتميز أرضي "سديل" بموقعهما الاستراتيجي في أهم أحياء عنيزة وحفر الباطن، إضافة إلى تنوع استخداماتهما، مما يجعلهما مثاليتين لتطوير مشاريع متعددة الاستخدامات تلبي احتياجات السوق المتزايدة. نحن نتطلع إلى نجاح المزاد، وبيع الفرصتين بأعلى قيمة مما يعكس تميز الفرص المطروحة، وجودة الاستثمار العقاري في عنيزة وحفر الباطن."