"أدير العقارية" تطرح أرضي "سديل" النموذجيتين في عنيزة وحفر الباطن للبيع في المزاد العلني الالكتروني عبر منصة "سومتك" بدءًا من 25 أغسطس

أعلنت "أدير العقارية"، الشركة الرائدة في قطاع التسويق العقاري بالمملكة، عن المزاد الإلكتروني "سديل"، الذي يُقام عبر منصة "سومتك" للمزادات ابتداءً من يوم الأحد 25 أغسطس وحتى 29 أغسطس 2024م.. الذي يوفر فرصتين استثماريتين مثاليتين، وهما عبارة عن أرضين خام، تمتدان على مساحة إجمالية تبلغ 4,813,795.19 متر مربع، وتتميزان بموقعهما الاستراتيجي في مدينتي عنيزة وحفر الباطن، اللتين تشهدان نموًا اقتصاديًا وتجاريًا متسارعًا.