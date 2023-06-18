الرياض.. "جراحة الـ10 ساعات" تستأصل "ورم غدة اللعاب النكافية" لخمسيني

وأشار إلى أنه تم استئصال الورم بشكل كامل بنجاح في عملية استغرقت قرابة 10 ساعات دون تعريض عصب الوجه السابع إلى أي خطر مع إجراء رقع للطبقة الواسعة من الجلد والأنسجة التي تم استئصالها من خلال زراعة نسيج جلد مشابه من ساعد المريض باستخدام جراحة الأوعية المجهرية الترميمية وهي ضرورية لزراعة الجزء الكبير المفقود من أنسجة الرأس والعنق بعد استئصال أي ورم في هذه المنطقة من الجسم، مؤكداً على أن المريض ولله الحمد غادر المستشفى وهو في صحة وعافية بعد التأكد من نجاح زراعة الأنسجة المجهرية والتئام الجروح والعمل على تأهيل المريض بالشكل المطلوب.