الرياض.. "جراحة الـ10 ساعات" تستأصل "ورم غدة اللعاب النكافية" لخمسيني

تمكّن فريق طبي جراحي في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود من استئصال "ورم غدي متعدد الأشكال-Pleomorhic Adenoma" لخمسيني كان يعاني مضاعفات هذا الورم؛ وذلك في عملية جراحية معقدة استغرقت قرابة 10 ساعات أجراها نخبة من الجراحين في مجال أورام الرأس والعنق.
وأوضح استشاري جراحة وترميم أورام الرأس والعنق بقسم الأنف والأذن والحنجرة في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور فيصل الزهراني، أن الورم لدى المريض كان يتضخم بشكل سريع وحاد خلال السنتين الماضيتين مما اضطره لاختيار الحل الجراحي عوضاً عن المعاينة اللصيقة، مضيفاً أن هذا الورم يُعد من الأورام الحميدة التي تصيب الغدة النكافية اللعابية؛ حيث تضاعف حجمه على مدى 20 سنة إلى مقاس 15 سم × 15 سم وبوزن 2.14 كجم في منطقة الخد، وامتد إلى منتصف الرقبة مع تلف طبقة الجلد المصاحبة مما تسبب في حدوث ضغط على عصب الوجه السابع.
وأشار إلى أنه تم استئصال الورم بشكل كامل بنجاح في عملية استغرقت قرابة 10 ساعات دون تعريض عصب الوجه السابع إلى أي خطر مع إجراء رقع للطبقة الواسعة من الجلد والأنسجة التي تم استئصالها من خلال زراعة نسيج جلد مشابه من ساعد المريض باستخدام جراحة الأوعية المجهرية الترميمية وهي ضرورية لزراعة الجزء الكبير المفقود من أنسجة الرأس والعنق بعد استئصال أي ورم في هذه المنطقة من الجسم، مؤكداً على أن المريض ولله الحمد غادر المستشفى وهو في صحة وعافية بعد التأكد من نجاح زراعة الأنسجة المجهرية والتئام الجروح والعمل على تأهيل المريض بالشكل المطلوب.
يذكر أن الفريق الجراحي ضم نخبة من الجراحين كاستشاري جراحة أورام الرأس والعنق بقسم الأنف والأذن الحنجرة الدكتور خالد القحطاني، واستشاري جراحة وترميم أورام الرأس والعنق بقسم الأنف والأذن والحنجرة الدكتور فيصل الزهراني، وفريق العمل المساعد من أطباء تدريب البورد والزمالة الدكتورة بشرى الحربي، والدكتور صالح القريان، والدكتور عبدالواحد القحطاني، والدكتور ريان الفلاج، والدكتور ناصر المجيول.