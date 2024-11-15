5 اتفاقيات استثمارية كبرى توقعها أمانة عسير في معرض "سيتي سكيب" العالمي

وأشار إلى أن الاتفاقيات تتمثل في توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة وشركة مزايا الدولية للتطوير والاستثمار العقاري، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة وشركة العثيم للاستثمار في الأصول البلدية، وتوقيع ‏‎مذكرة تفاهم بين الأمانة وشركة أبيات السعودية لمواد البناء؛ لإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري على طريق الملك فهد تقاطع طريق المطار بمساحة (14208) م2، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة وشركة وقت العافية إنشاء وتشغيل وتطوير المشاريع ذات الطابع المميز في مراكز الاستشفاء ليخدم كل المواطنين والفئات المستهدفة في المشهد بأبها، وعلى مساحة (49000) م2، كما تم توقيع مذكرة بين الأمانة وشركة الكثيري لمشروع إنشاء وتشغيل فندق مع منطقة متعددة الاستخدامات بمساحة إجمالية 53300م2.