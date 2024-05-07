تكامل دول الخليج وتنافس القطاع الخاصّ السياحي يسهم في جذب السياح وارتفاع مستوى الخدمات ونموّ وازدهار القطاع

خلقت المملكةُ العربية السعودية حراكًا سياحيًّا غيرَ مسبوق على المستوى الإقليمي والعالمي؛ نظير الرؤية السعودية المباركة وحجم الاستثمارات وتطور البنية التحتية والخدمات وتميز الوجهات والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، والفعاليات النوعية والعالمية طوال العام؛ وهو الأمر الذي يرفع مستوى التنافسية بطريقة محفزة وإيجابية.
يتولّى القطاعُ السياحي داخل المملكة مهمةً محورية كشريك لمنظومة السياحة السعودية، يحظى بالتمكين والتسهيلات من أجل المشاركة في التنمية السياحية وتنفيذ الفعاليات وتقديم الخدمات، ويرتفع مستوى التنافس للوصول إلى التميز في الفنادق والنقل الجوي والبري وتنظيم الرحلات وتنفيذ الفعاليات، وهو ما يصبُّ في مصلحة السياحة بشكل عام.
والأجمل هو اتّساع رقعة التعاون والتنافس الإيجابي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تتكامل أدوار الجهات المشرعة من أجل إطلاق التأشيرات والحملات الترويجية والباقات الموحدة من أجل خلق حراك مميز يعود بالنفع على القطاع السياحي بالمنطقة، وترتفع كذلك التنافسية بين القطاع الخاص في الخليج من أجل جذب السياح نحو المنطقة من جميع أنحاء العالم.
وهو ما أوضحه الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة خلال جلسة حوار أقيمت على هامش فعاليات معرض السفر العربي في مدينة دبي، والذي يمتدّ من 6 حتى 9 مايو الجاري، ألقى فيها الضوءَ على قيمة وحجم ما تقدّمه السياحة السعودية من أجل خلق بيئة محفّزة وتنافسية يقدم فيها القطاع الخاص أقصى طاقاته وجهوده، بجانب التعاون والتكامل بين دول الخليج، من أجل نموّ وازدهار القطاع في المنطقة والعالم.