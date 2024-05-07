تكامل دول الخليج وتنافس القطاع الخاصّ السياحي يسهم في جذب السياح وارتفاع مستوى الخدمات ونموّ وازدهار القطاع

وهو ما أوضحه الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة خلال جلسة حوار أقيمت على هامش فعاليات معرض السفر العربي في مدينة دبي، والذي يمتدّ من 6 حتى 9 مايو الجاري، ألقى فيها الضوءَ على قيمة وحجم ما تقدّمه السياحة السعودية من أجل خلق بيئة محفّزة وتنافسية يقدم فيها القطاع الخاص أقصى طاقاته وجهوده، بجانب التعاون والتكامل بين دول الخليج، من أجل نموّ وازدهار القطاع في المنطقة والعالم.