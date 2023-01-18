"ربيع مكة".. فيديو يحصد تفاعلاً كبيرًا من المغردين الباكستانيين

حظي فيديو "ربيع مكة"، الذي نُشر على حساب نواف المالكي، سفير خادم الحرمين الشريفين بباكستان، في تويتر، بتفاعل كبير من المغردين الباكستانيين؛ إذ بلغت مشاهدات الفيديو ما يقارب 100 ألف مشاهدة و6 آلاف إعجاب خلال يومين فقط من نشره.