"ربيع مكة".. فيديو يحصد تفاعلاً كبيرًا من المغردين الباكستانيين
حظي فيديو "ربيع مكة"، الذي نُشر على حساب نواف المالكي، سفير خادم الحرمين الشريفين بباكستان، في تويتر، بتفاعل كبير من المغردين الباكستانيين؛ إذ بلغت مشاهدات الفيديو ما يقارب 100 ألف مشاهدة و6 آلاف إعجاب خلال يومين فقط من نشره.
ويشير الفيديو إلى الجمال في جبال مكة بعد اكتسائها باللون الأخضر عقب هطول الأمطار الكثيفة على المنطقة، والسعودية بشكل عام، خلال الأيام والأسابيع الماضية، رغم ما عُرف عن جبال مكة بأنها صخور نارية متوشحة اللون الأسود طوال السنوات البعيدة الماضية.
وبارك عدد من الردود على التغريدة هذه الأمطار والخضرة على مكة المكرمة داعين الله أن يحفظها، ويحفظ أهلها.
ورد حساب عرّف نفسه بـ Pakistani: "الكثير من الحب من باكستان لهذا الجزء المقدس من العالم. أتمنى أن يرزقنا الله من كنزه الدفين اللامحدود الذي لا يحصى💕 🇵🇰".
وقال آخر، عرّف حسابه بـmuzzamal Deo: "ما شاء الله، اليوم أنا ذاهب للعمرة من جدة".
من جهته، بارك Sami Ul haqTorghar بقوله: "ما شاء الله، تبارك الله. مبروك يا غالي، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين". ورد subagtagin khan: "ما شاء الله، ما شاء الله، الله سبحانه وتعالى يحفظ مثل هذه الرأس الخضراء، آمين".
يُذكر أنه خلال الشهر الماضي هطلت أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومناطق السعودية جميعها؛ وظهر إثرها مناطق ربيعية كثيرة بصورة لم تحدث منذ سنوات طويلة.