اليوم.. بدء تطبيق المرحلة الثانية لبرنامج تنظيم دخول الشاحنات للرياض بأوقات محددة

وكانت الهيئة قد أعلنت أن تطبيق المرحلة الثانية سيكون بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق 24 جُمادى الآخرة 17 يناير، حيث يتم دخول الشاحنات للرياض من خلال حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة، للمساهمة في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدُّسها في مداخل المدن، ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.