اليوم.. بدء تطبيق المرحلة الثانية لبرنامج تنظيم دخول الشاحنات للرياض بأوقات محددة

تبدأ الهيئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، بتطبيق ثاني مراحل برنامج تنظيم دخول الشاحنات بأوقات محددة في مدينة الرياض، لتخفيف الازدحام المروري.
وكانت الهيئة قد أعلنت أن تطبيق المرحلة الثانية سيكون بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق 24 جُمادى الآخرة 17 يناير، حيث يتم دخول الشاحنات للرياض من خلال حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة، للمساهمة في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدُّسها في مداخل المدن، ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.
وتستهدف الخدمة تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات للمدن، وتخفيف الازدحام المروري، ومنع تكدُّس الشاحنات في مداخل المدن، ورفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية، وتوفير البيانات وتحليل المعلومات للمساهمة في اتخاذ القرار، وإمكانية تتبع مسارات الشاحنات.