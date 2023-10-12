وزير الاستثمار يزور شركة الفنار ويطلع على مشروع الوقود الأخضر لإنتاج وقود الطيران المستدام بالمملكة المتحدة

ومن الجدير بالذكر، أن مشروع الوقود الأخضر قد حصل على تمويل حكومي بقيمة تجاوزت الـ13 مليون جنيه إسترليني من خلال مبادرات الوقود الأخضر والسماء الخضراء وصندوق الوقود المتقدم لدعم تطوير منشآت وقود الطيران المستدامة كجزء من رؤية المملكة المتحدة نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري، كما وصل مشروع الوقود الأخضر إلى مرحلة متقدمة من التطوير؛ مما يجعله أكثر المشاريع تطورًا لمراحل الانتهاء الكامل ضمن مشاريع الوقود الأخضر في المملكة المتحدة.