بحضور رئيس "هيئة الأفلام".. مختصون يناقشون آفاق التعاون بين "السينما والرياضة"

وردًا على سؤال حول جهات دعم الإنتاج في المملكة، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، على وجود العديد من الجهات الداعمة منها: صندوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ومهرجان أفلام السعودية، إلى جانب هيئة الأفلام التي لديها أكثر من برنامج للدعم، مثل برنامج ضوء لدعم الأفلام، وبرنامج الاسترداد المالي، والعديد من الجهات الأخرى، ناصحًا صناع الأفلام بتوفير سيناريو كامل للعمل قبل التوجه للجهات الداعمة، والتجاوب مع طلبات الصناديق، والجهات الموفرة للدعم، والحوافز المالية، لأنه كلما توفرت معلومات أكثر، كان ذلك عاملًا حاسمًا في تقديم الدعم.