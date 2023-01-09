يقام الأحد المقبل.. نفاد الدفعة الأولى من تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني في موسم الدرعية

يشار إلى أن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية تتواصل من خلال إقامة كأس EA SPORTS السوبر الإيطالي للمرة الثالثة في المملكة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في 18 يناير الجاري، في مواجهة كروية بين حامل لقب الدوري الإيطالي للموسم الماضي فريق إي سي ميلان، وبطل الكأس فريق إنتر ميلان، إلى جانب استمرار فعاليات "ليالي الدرعية"، التي تتيح للجمهور الاستمتاع بتجربة استثنائية من العروض الفنية والموسيقية الحية، والمطاعم الراقية التي تزخر بها المنطقة، وجلسات ليالي الدرعية، والتسوق في أشهر المحال التجارية، حيث يمكن حجز التذاكر عبر الرابط: https://diriyahseason.sa/ar/events/diriyah-nights