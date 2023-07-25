أطباء مستشفى المذنب العام يستأصلون ورمًا خلقيًّا من رقبة طفل لإنهاء معاناته

وأوضح الفريق الطبي المعالج أن الفحوصات أظهرت وجود ورم قديم في الرقبة، فقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لاستئصاله؛ حيث تم تنويم المريض لتحديد موعد العملية الجراحية، وبعد عمل فحوصات التخدير تم إدخاله إلى غرفة العمليات لاستئصال الورم الذي يعد من الأورام الخلقية الناشئة منذ الولادة، وقد تكللت العملية بالنجاح دون حدوث مضاعفات، وغادر الطفل المستشفى بعد العملية الجراحية بصحة جيدة.