أطباء مستشفى المذنب العام يستأصلون ورمًا خلقيًّا من رقبة طفل لإنهاء معاناته

استأصل فريق جراحي متخصص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى المذنب العام، ورمًا خلقيًّا من رقبة طفل مريض يبلغ من العمر أربعة أعوام؛ مُنهيًا بذلك خلال ساعة ونصف معاناة الطفل من مشكلة ضيق التنفس.
وبيّن تجمع القصيم الصحي، أن الطفل المريض كان قد حضر إلى العيادة المختصة بالمستشفى وهو يعاني من ضائقة تنفسية؛ حيث تمت معاينته من قِبَل الطبيب المختص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية اللازمة له لمعرفة سبب مشكلة التنفس، ومن ثم تشخيص الحالة وتحديد العلاج الطبي المناسب لها.
وأوضح الفريق الطبي المعالج أن الفحوصات أظهرت وجود ورم قديم في الرقبة، فقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لاستئصاله؛ حيث تم تنويم المريض لتحديد موعد العملية الجراحية، وبعد عمل فحوصات التخدير تم إدخاله إلى غرفة العمليات لاستئصال الورم الذي يعد من الأورام الخلقية الناشئة منذ الولادة، وقد تكللت العملية بالنجاح دون حدوث مضاعفات، وغادر الطفل المستشفى بعد العملية الجراحية بصحة جيدة.
وكان مستشفى المذنب العام قد أجرى خلال الربع الثاني من هذا العام الحالي، 283 عملية جراحية تنوعت ما بين عمليات طارئة وعمليات روتينية، إضافة إلى عمليات جراحة اليوم الواحد.