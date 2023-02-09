تبوك.. ابتدائية بضباء تطلق اسم مديرة متقاعدة على أول صالة رياضية مدرسية بالمحافظة

في بادرة وفاء وتقدير، أطلقت إحدى المدارس في منطقة تبوك، اسم مديرة متقاعدة على صالة رياضية افتتحتها حديثًا، تزامنًا مع يوم التعليم العالمي.
وقامت بهذه البادرة المميزة، المدرسة الابتدائية السادسة بضباء، والتي تديرها بسمة الغبان؛ حيث أطلقت اسم "آمال المستقبل" على الصالة الرياضية المدرسية الأولى على مستوى مدارس المحافظة؛ تقديرًا لجهودها العظيمة، وتكريمًا لمسيرتها التي امتدت ما يقارب أكثر ٢٠ عامًا من العطاء قبل أن تتقاعد مؤخرًا.
وتحتوي الصالة، التي تم افتتاحها بحضور مدير مكتب التعليم بضباء محمد فرج، والمدير التنفيذي لشركة أسمنت تبوك المهندس علي القحطاني، على كل تجهيزات التربية البدنية على أعلى مستوى، والتي تمت تحت إشراف المعلم عبدالله أحمد الغبان من ثانوية ضباء.
وتمثل التربية البدنية للفتيات أهمية كبيرة، وتهدف بدورها إلى المساهمة في تعزيز الرياضة المدرسية، وتنمية وتطوير المواهب الرياضية، تماشيًا مع رؤية 2030.