تبوك.. ابتدائية بضباء تطلق اسم مديرة متقاعدة على أول صالة رياضية مدرسية بالمحافظة

وقامت بهذه البادرة المميزة، المدرسة الابتدائية السادسة بضباء، والتي تديرها بسمة الغبان؛ حيث أطلقت اسم "آمال المستقبل" على الصالة الرياضية المدرسية الأولى على مستوى مدارس المحافظة؛ تقديرًا لجهودها العظيمة، وتكريمًا لمسيرتها التي امتدت ما يقارب أكثر ٢٠ عامًا من العطاء قبل أن تتقاعد مؤخرًا.