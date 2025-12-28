الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشّن المشتل المركزي ومحطة البذور البرية بمحمية الملك سلمان

وتُعد حقول الأمهات حجر الأساس للتنمية النباتية، حيث تضم 14 حقلًا تحتوي على أكثر من 400 ألف شجرة وشجيرة من 30 نوعًا محليًا. كما يشكّل المشتل ومحطة الأبحاث نواة المشروع بمساحة 60 ألف متر مربع، وتضم 30 بيتًا محميًا، وبيتي ظل صيفي، وبيت تقسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون شتلة سنويًا تغطي 15 نوعًا نباتيًا.