تجهيز أكثر من 2.2 مليون عبوة من مشروع الملك عبدالله لسُقيا زمزم لموسم حج 1444هـ

وبيّن أن هذه الخدمة تأتي لتحقيق رسالة المشروع، وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لخدمة الإسلام والمسلمين، وتوفير ماء زمزم المبارك لضيوف الرحمن بطرقٍ ميسرة وحضارية، وباستخدام أحدث الآليات الأوتوماتيكية في مراحل تنقية المياه، منذ خروجها من البئر حتى وصولها إلى المصنع، ثم تعبئتها في عبوات صحية وآمنة بطريقة آلية دون تدخل بشري، وذلك للحفاظ على جودة وسلامة المياه المباركة المقدمة لضيوف الرحمن.