فَجْر اليوم.. انطلاق أولى رحلات "الخطوط السعودية" إلى كوريا الجنوبية

تنطلق فَجْر اليوم الثلاثاء أولى رحلات الخطوط السعودية إلى كوريا الجنوبية بعد أن اكتمل تجهيز المواقع كافة المخصصة لمنصات المسافرين في مطار سيئول.
وستنطلق أولى الرحلات من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وتتوقف في مطار الرياض قبل إكمال رحلتها إلى مطار انتشون الدولي بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول.
وخصصت "السعودية" ثلاث رحلات أسبوعيًّا من الرياض، تطير إلى سيئول عبر طائرات من طراز بوينغ 787 دريملاند.
وكانت "الخطوط السعودية" قد أعلنت بداية العام الحالي إضافة عدد من الوجهات الجديدة، منها: سيئول وشيكاغو وبانكوك وأمستردام وبرشلونة وبكين.