الهيئة السعودية للكهرباء تعقد لقاءً مفتوحًا مع مستهلكي القويعية

شهدت محافظة القويعية لقاءً نظمته الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء في قاعة قصر السلام، بحضور عدد من مستهلكي الخدمة الكهربائية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز حماية المشتركين ورفع مستوى الشفافية.
وأوضحت الهيئة أن اللقاء يأتي ضمن مبادراتها الرامية إلى فتح قنوات مباشرة للتواصل مع المستفيدين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحسين الجودة وتطوير التجربة.
وأكد مسؤولو الهيئة أن الملاحظات التي طُرحت خلال اللقاء ستتم متابعتها ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرين إلى أن هذه اللقاءات الدورية تجسد التزام الهيئة بمبدأ الشفافية وإشراك المستهلكين في عملية تطوير الخدمات.
وشهد اللقاء تفاعلاً ملحوظًا من الحضور الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه المبادرة، معتبرين إياها خطوة مهمة لتعزيز الثقة بين المستهلك ومقدم الخدمة.