رئيس غامبيا يبحث مع "الربيعة" الموضوعات المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية

وقدم الرئيس آداما بارو خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يقومون به من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة من جهود إنسانية وإغاثية لبلاده، مما أسهم في تخفيف المعاناة عن المحتاجين والمتضررين هناك.