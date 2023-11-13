رئيس غامبيا يبحث مع "الربيعة" الموضوعات المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية

التقى الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا، في مقر إقامته بالرياض اليوم، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وذلك على هامش القمة السعودية الإفريقية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، ومناقشة المشاريع التي تم تنفيذها بغامبيا.
وقدم الرئيس آداما بارو خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يقومون به من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة من جهود إنسانية وإغاثية لبلاده، مما أسهم في تخفيف المعاناة عن المحتاجين والمتضررين هناك.