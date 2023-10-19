"فيصل بن سلمان" يستقبل وزير الإعلام ويؤكد: الإعلام شريك مهم في التنمية

وشهد اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الشأن الإعلامي والاهتمام المشترك، والتي شملت تعزيز التعاون بين إمارة المنطقة والأجهزة الإعلامية التي تشرف عليها وزارة الإعلام؛ بهدف تدعيم رسائل الإعلام التنموي الذي يُبرز منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة المدينة المنورة، في ظل رعاية وعناية حكومة المملكة، بالإضافة إلى سبل دعم المحتوى الإعلامي الهادف الذي يرسم ملامح من الصورة المشرقة والحضارية للمملكة.