"الجريمة المُخلة بالشرف" في تحذير مستمر.. 17 ألف مخالف بقبضة "الحملات الميدانية"

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 16 /05/ 2024م إلى 22 /05/ 2024م، عن ضبط (17030) مخالفًا، منهم (10662) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4147) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2221) مخالفًا لنظام العمل.