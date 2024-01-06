استعدادًا لإجازة منتصف العام.. "أمانة نجران" تهيّئ المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار



وأنهت أمانةُ المنطقة أعمالَها في تهيئة وتجهيز متنزّهات الملك فهد، والأمير جلوي، وشلال العريسة، وأكثر من "60" حديقةً في عددٍ من الأحياء بالمنطقة، إلى جانب تهيئة "15" ممشى، و"5" ساحات؛ وذلك من خلال صيانة المرافق العامة، ومجاميع ألعاب الأطفال، والملاعب الرياضية، وأعمدة الإنارة، إضافةً إلى أعمال صيانة المسطحات الخضراء، وزراعة الزهور المتنوعة في الممرات والشوارع الرئيسية لتعزيز المشهد الحضري للمدينة.