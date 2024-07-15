المملكة تواصل الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية على غزة بالتعاون مع الأردن

يأتي ذلك امتدادًا للدور التاريخي المعهود للمملكة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.