المدينة المنوّرة.. إنقاذ حياة معتمرة تعرّضت لنزيف حادٍّ بالصدر نتيجة حادث مروري

تمكّن فريقٌ طبي متخصّص في جراحة الصدر بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنقاذ حياة معتمرة من جنسية آسيوية في العقد الثاني تعرّضت لنزيف حادّ بالصدر نتيجة حادث مروري.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة وصلت إلى طوارئ مستشفى الملك فهد وهي تعاني من عدم استقرار في العلامات الحيوية، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة أظهرت نتيجةُ الأشعة وجودَ نزيف حادّ في التجويف البلوري الأيمن، فيما أظهرت نتيجةُ التحاليل المخبرية انخفاضًا حادًّا في نسبة الهيموجلوبين؛ حيثُ لم تتجاوز "3".
وبيّن التجمع الصحي أنه على الفور قرّر الفريقُ الطبي إجراءَ عملية عاجلة من خلال فتح الصدر عن طريق شقّ صدري أيمن لربط الشريان النازف، حتى توقف النزيف والبدء بإعطاء المريضة ثلاث وحدات دم لتعويض الدم المفقود، وبعد العملية الجراحية تحسّنت حالة المريضة وغادرت المستشفى لإتمام مناسك العمرة، ولله الحمد.