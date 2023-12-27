المدينة المنوّرة.. إنقاذ حياة معتمرة تعرّضت لنزيف حادٍّ بالصدر نتيجة حادث مروري

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة وصلت إلى طوارئ مستشفى الملك فهد وهي تعاني من عدم استقرار في العلامات الحيوية، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة أظهرت نتيجةُ الأشعة وجودَ نزيف حادّ في التجويف البلوري الأيمن، فيما أظهرت نتيجةُ التحاليل المخبرية انخفاضًا حادًّا في نسبة الهيموجلوبين؛ حيثُ لم تتجاوز "3".