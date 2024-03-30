"الدارة": علينا استرجاع ذكريات الماضي وإيقاف الهدر في الموارد والمقدرات

وقالت الدارة: حين نستذكر الماضي نمتنع عن الهدر، مشيرة إلى أن أجدادنا عانوا في الماضي من الفقر والجوع وصعوبة العيش، وكانت المجاعات تفتك بالناس والمواشي عند ندرة الأمطار، وانتشر الصراع الدموي والعنف بين القبائل للحصول على ما يسدّ الرمق، والآن، بعد أن فتح الله خيره على البلاد والعباد، وانتشرت الأرزاق، وتوفرت المعيشة؛ ظهرت بعض مظاهر الإسراف وهدر النعمة لدى البعض، داعية لاسترجاع ذكريات الماضي وإيقاف الهدر في الموارد والمقدرات.