متحدث "منشآت": اتفاقيات دولية وإطلاقات مليارية في "بيبان 24"

وأشار "القاضي" إلى أن تلك الاتفاقيات تستهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بالإضافة إلى جذب العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمملكة؛ تعزيزًا لمكانتها بصفتها مركزًا نوعيًّا عالميًّا يحتضن الفرص الاستثمارية، كما أن من المتوقع أن يشهد إطلاقات نوعية لعدد من المحافظ التمويلية الهادفة إلى تسهيل الوصول للتمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.