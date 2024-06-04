رئيس مكتب حجاج ماليزيا يزور مخيمات مواطنيه في منى ويشيد بتوافُر جميع الخدمات

قام رئيس مكتب حجاج ماليزيا، السيد داتؤ سيري سيد صالح، بزيارة تفقدية لمخيمات الحجاج الماليزيين في منى، وأبدى إعجابه بالتجهيزات المتقدمة ومستوى الخدمات المتوافرة للحجاج الماليزيين، وكان في استقباله علي بن حسين بندقجي، رئيس "مشارق الماسية"، وجرى الوقوف ميدانيًّا مع الوفد الماليزي على الاستعدادات النهائية لموسم الحج الحالي، التي تضمن لضيوف الرحمن تجربة حج مريحة وميسرة.
وأعرب رئيس مكتب حجاج ماليزيا، داتؤ سيري سيد صالح، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على الجهود الجبارة المُسخَّرة والإمكانات الكبيرة الموفرة لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة، كما أثنى على الجهود المبذولة لرعاية وخدمة حجاج ماليزيا، متمثلة في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي شاهدها ميدانيًّا، وتضمن أداء مناسكهم بيسر وسهولة.
وخلال الجولة قدم "بندقجي" شرحًا عن الخدمات المقدمة في مواقع إقامة الحجاج الماليزيين في المشاعر المقدسة، بما في ذلك النقل، والتغذية، وغيرها.. مؤكدًا تفاني وحرص جميع فرق العمل على راحة وسلامة الحجاج من مختلف الجنسيات، وتوفير بيئة مناسبة، تؤمن لهم أداء المناسك بيسر وطمأنينة.
وأضاف بأن التحسينات في الخدمات المقدمة للحجاج الماليزيين تضمنت هذا العام استبدال أروقة الخيام بجدران من الألواح الجبسية، وتحويل الأسقف إلى ديكورات عصرية بإضاءات مميزة، إضافة إلى تركيب مكيفات الهواء ذات البرودة العالية، كما تم دعم الخيام بأسرّة وفُرش عالية الجودة، وتجهيزات متطورة في المطابخ والمرافق الصحية؛ ما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للحجاج.