رئيس مكتب حجاج ماليزيا يزور مخيمات مواطنيه في منى ويشيد بتوافُر جميع الخدمات

قام رئيس مكتب حجاج ماليزيا، السيد داتؤ سيري سيد صالح، بزيارة تفقدية لمخيمات الحجاج الماليزيين في منى، وأبدى إعجابه بالتجهيزات المتقدمة ومستوى الخدمات المتوافرة للحجاج الماليزيين، وكان في استقباله علي بن حسين بندقجي، رئيس "مشارق الماسية"، وجرى الوقوف ميدانيًّا مع الوفد الماليزي على الاستعدادات النهائية لموسم الحج الحالي، التي تضمن لضيوف الرحمن تجربة حج مريحة وميسرة.