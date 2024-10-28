خلال 24 ساعة مقبلة.. "الحصيني": "غيث الوسم" يطرق أبواب المملكة بأمطار غزيرة وسيول

قال الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني؛ إن الحالة الممطرة الثانية ضمن موسم "وسم 1446" ستؤثر في مناطق عدة في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة، ابتداءً من مساء اليوم الإثنين حتى صباح الثلاثاء.
وأوضح "الحصيني"؛ أن الأمطار ستكون متفاوتة من منطقةٍ إلى أخرى، حيث ستتراوح بين الخفيفة والغزيرة، مع احتمالية تشكُّل السيول في بعض المواقع.
وأضاف أن مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ستشهدان أمطاراً تتراوح بين متوسطة وغزيرة؛ ما يستدعي الحذر من تشكُّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.
وتابع، إن منطقتَي حائل والقصيم قد تتأثران بأمطارٍ خفيفة إلى متوسطة، بينما قد تزيد غزارتها في بعض المواقع؛ ما قد يرفع من احتمالات تشكُّل السيول.
وأشار "الحصيني"؛ إلى أن مناطق: الباحة، عسير، جازان، مرشحة لهطولاتٍ غزيرة، خاصة في المرتفعات، في حين سيكون أقصى شمال منطقة الرياض وغربها تحت تأثير أمطارٍ متفاوتة الشدة، تشمل بعض المحافظات.