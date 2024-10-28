خلال 24 ساعة مقبلة.. "الحصيني": "غيث الوسم" يطرق أبواب المملكة بأمطار غزيرة وسيول

قال الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني؛ إن الحالة الممطرة الثانية ضمن موسم "وسم 1446" ستؤثر في مناطق عدة في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة، ابتداءً من مساء اليوم الإثنين حتى صباح الثلاثاء.