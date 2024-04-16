وزير الخارجية ووفد المملكة رفيع المستوى يلتقون برئيس أركان الجيش الباكستاني 

وضم وفد المملكة: وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، والمستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، ومساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة.جاء ذلك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون المتينة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون الأمني والاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في الأمن والسلم الدوليين.