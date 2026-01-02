مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية: الرئيس "العليمي" يتابع على مدار الساعة استعادة المعسكرات في حضرموت ويشدد على حماية المدنيين

وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، جدد المصدر التأكيد على التزام القيادة الشرعية بمعالجتها معالجة عادلة ومنصفة، وفق المرجعيات المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، وبما يلبي تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية، ويحفظ كرامتهم وحقوقهم السياسية، مؤكدًا أن هذه القضية العادلة لا يمكن اختطافها بالإجراءات الأحادية أو فرض واقع بالقوة، وأن الطريق الوحيد لمعالجتها هو الحوار السلمي، والشراكة الوطنية، ومؤسسات الدولة، بعيدًا عن منطق الاستقواء بالسلاح.