إنجاز دولي للطيران السعودي.. "خدمات الملاحة" وصيف العالم في الإدارة الجوية

ويعد هذا الإنجاز تأكيدًا على تطور قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية في ظل الدعم اللا محدود الذي يحظى به القطاع من لدن قيادتنا الرشيدة حفظها الله؛ حيث يأتي هذا الإنجاز كأول ثمرات استراتيجية الملاحة الجوية السعودية الجديدة، والتي تهدف إلى أن تصبح أفضل مقدم خدمات ملاحة جوية عالميًّا ورائدًا دوليًّا لصناعة النقل الجوي بتوفير الحلول التكنولوجية المتطورة والابتكارية.