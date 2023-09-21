هل أتت الشراكة السعودية- الصينية على حساب أمريكا؟ ولي العهد يوضّح توازن المملكة

ومبدأ تحقيق المصالح، هو الركيزة الأساسية في مساعي المملكة لتنوع شراكاتها الدولية، ولا تختلف المملكة في ممارسة حقها في تنويع شراكاتها عن غيرها من الدول، التي تعمل على تحقيق مصالحها، ولكن ما يميز المملكة عن غيرها في هذا الصدد هو حرصها على تحقيق التوازن في إقامة شراكاتها مع الدول المختلفة، وفي إطار هذا الحرص فإن الشراكة الاستراتيجية للمملكة مع الصين، لم تقم ولم تأتِ على حساب الشراكة الاستراتيجية لها مع أمريكا.