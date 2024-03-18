تنظمه رابطة العالم الإسلامي.. المشاركون في مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" يشكرون خادم الحرمين

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى أبوظبي للسلم الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، أن هذا المؤتمر الهام يتميَّز بشرف الزمان، وقدسية المكان وأهمية العنوان، فهو ينعقد في رحاب بيت الله الحرام قِبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، وفي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وتحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- فله ولسمو ولي عهده الشكر والتقدير، وهذا أمر ليس بغريب ولا جديد على هذا البلد الذي خصّه الله برعاية الحرمين الشريفين والعناية بحجاجه ومعتمريه من كل المذاهب الإسلامية والأعراق الإنسانية دون تفريق ولا تضييق.