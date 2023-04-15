"حمدوك" يناشد أطراف الصراع: السودان يواجه خطر التفكك

قال رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، اليوم السبت: إن "السودان يواجه خطر التفكك".
وأضاف: أن الحرب في السودان يعني حربًا في الإقليم، وأن الحل السلمي في السودان ما يزال ممكنًا، والسودان يواجه خطر التفكك، والضحايا هم السودانيون.
وأضاف: الشعب السوداني العظيم، أخاطبكم اليوم بصفة المواطن السوداني الذي يشفق على بلاده وأهلها.
رسالتي الأولى: للفريق أول عبد الفتاح البرهان، والفريق دقلو قائد الدعم السريع، أن يتوقف الرصاص فورًا، ويجب أن يحكم صوت العقل، فالخسارة ستكون من نصيب الجميع، ولا يوجد منتصر على جثث شعبه.
رسالتي الثانية: للشعب السوداني أن يزداد تماسكًا، وأن يكون تلاحم مكونات المجتمع وخطاب رفض الاحتراب هو السائد.
رسالتي الثالثة: للمجتمع الإقليمي والدولي ومحبي السلام العالمي، أن يقوموا بواجبهم في الحل وتهدئة الأطراف المتقاتلة.