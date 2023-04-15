"حمدوك" يناشد أطراف الصراع: السودان يواجه خطر التفكك

رسالتي الأولى: للفريق أول عبد الفتاح البرهان، والفريق دقلو قائد الدعم السريع، أن يتوقف الرصاص فورًا، ويجب أن يحكم صوت العقل، فالخسارة ستكون من نصيب الجميع، ولا يوجد منتصر على جثث شعبه.