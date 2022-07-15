المملكة تشارك في الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

وفي كلمة المملكة، عبّر "السويلم" عن تطورات الملكية الفكرية في المملكة، حيث انضمّت إلى معاهدة نيروبي ليصبح عدد معاهدات الويبو التي انضمت إليها المملكة 12 معاهدة، بالإضافة إلى العمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وإعداد سياسة وطنية للملكية الفكرية، تأكيداً على سعي المملكة للتطوير والتحسين المستمر للتشريعات والسياسات الخاصة بالملكية الفكرية.